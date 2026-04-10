Il tecnico azzurro al PalaMarani di Budrio risponde a mille domande spingendo i giovani a migliorarsi Banchi il ct tra lezione e messaggi

Al PalaMarani di Budrio si è tenuto un evento con il ct della nazionale di basket, Luca Banchi, che ha incontrato i numerosi spettatori presenti. Durante la serata, il tecnico ha risposto a molte domande, incoraggiando i giovani a migliorare nel loro percorso sportivo. La serata si è svolta con un confronto diretto tra Banchi e Laura Tommasini, davanti a un pubblico di appassionati.

Serata di gala, al PalaMarani, per la presenza del ct della nazionale di basket Luca Banchi, che ha dialogato, davanti a tanti appassionati, con Laura Tommasini. Assente giustificata Debora Badiali, il sindaco di Budrio, che ha organizzato la serata-evento. Il ct, che ha allenato anche la Virtus, si è rivolto proprio ai tecnici. "Ricordatevi sempre di avere equilibrio, di difendere le vostre idee, ma tenete a mente che i riflettori sono sempre puntati su di voi, siate quindi responsabili di ciò che fate". Tanti i temi toccati dal ct, intervistato da Laura Tommasini. "È determinante la motivazione con cui facciamo ogni cosa, voi ragazzi che fate sport e voi genitori che lo avete scelto per i vostri figli gli state dando l’opportunità di diventare persone migliori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il tecnico azzurro al PalaMarani di Budrio risponde a mille domande spingendo i giovani a migliorarsi. Banchi, il ct tra lezione e messaggi Oltre i banchi, in corsia tra i malati. La lezione di umanità degli studentiLa mattina a scuola, il pomeriggio in corsia d’ospedale: giornate intense e formative per gli studenti delle classi quarte del liceo Plinio il... Giovani consiglieri a scuola: eleggono il sindaco tra i banchiUn pomeriggio tra i banchi del consiglio: la maratona democratica dei giovani Alle 16 in punto, l'aula consiliare di Rimini si trasformerà in un'aula...