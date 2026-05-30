Mensik | Con De Minaur ho faticato a trovare il ritmo Il mio corpo doveva recuperare
Il tennista ceco Jakub Mensik ha vinto contro Alex de Minaur in quattro set, qualificandosi per gli ottavi di finale. Dopo aver affrontato problemi di disidratazione e crampi nel match precedente, Mensik ha dichiarato di aver faticato a trovare il ritmo e che il suo corpo aveva bisogno di recuperare. Ora affronterà il russo Andrey Rublev nel prossimo turno.
Il giocatore ceco Jakub Mensik, dopo i problemi fisici legati alla disidratazione e ai forti crampi al termine del match contro l’argentino Mariano Navone, torna in campo, supera Alex de Minaur in quattro set e stacca il pass per gli ottavi di finale, turno in cui sfiderà il russo Andrey Rublev. Nella conferenza stampa successiva alla partita il ceco ha commentato la prestigiosa vittoria e svelato i retroscena del difficile recupero. Il commento di un successo costruito alla distanza: “È stata una partita molto dura. Alex ha giocato benissimo dall’inizio alla fine e ho dovuto dare il massimo per superare questo turno. Si merita molti complimenti perché ha giocato una partita fantastica. 🔗 Leggi su Oasport.it
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