Il tennista ceco Jakub Mensik ha vinto contro Alex de Minaur in quattro set, qualificandosi per gli ottavi di finale. Dopo aver affrontato problemi di disidratazione e crampi nel match precedente, Mensik ha dichiarato di aver faticato a trovare il ritmo e che il suo corpo aveva bisogno di recuperare. Ora affronterà il russo Andrey Rublev nel prossimo turno.

Il giocatore ceco Jakub Mensik, dopo i problemi fisici legati alla disidratazione e ai forti crampi al termine del match contro l’argentino Mariano Navone, torna in campo, supera Alex de Minaur in quattro set e stacca il pass per gli ottavi di finale, turno in cui sfiderà il russo Andrey Rublev. Nella conferenza stampa successiva alla partita il ceco ha commentato la prestigiosa vittoria e svelato i retroscena del difficile recupero. Il commento di un successo costruito alla distanza: “È stata una partita molto dura. Alex ha giocato benissimo dall’inizio alla fine e ho dovuto dare il massimo per superare questo turno. Si merita molti complimenti perché ha giocato una partita fantastica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mensik: “Con De Minaur ho faticato a trovare il ritmo. Il mio corpo doveva recuperare”

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