La stretta normativa c’è eppure, anche nel territorio romagnolo, la situazione appare più sfumata. Con la nuova norma entrata in vigore tra il 2024 e il 2025 – che limita fortemente il ricorso ai cosiddetti gettonisti e vieta il rinnovo degli appalti con cooperative – il legislatore ha cercato di mettere un freno a una pratica cresciuta negli anni della pandemia e della carenza di personale. "In teoria da luglio dello scorso anno non si potrebbe più ricorrere ai gettonisti", sottolinea Michele Gaudio, presidente dell’Ordine dei medici di Forlì-Cesena, "ma continuiamo ad avere segnalazioni e notizie che indicano come il fenomeno non sia del tutto scomparso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Medici, resistono i ’gettonisti’: "Divieto del ricorso a esterni aggirato con alternative contabili"

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