Maxi cena sotto le Due Torri | più di 800 per BGreat contro i disturbi alimentari

Notizia in breve

Più di 800 persone hanno partecipato a una cena benefica sotto le Due Torri, organizzata per raccogliere fondi contro i disturbi alimentari. La manifestazione si è svolta al tramonto, con una lunga tavolata bianca che si estendeva tra la Torre Garisenda e via Ugo Bassi. La serata ha visto la partecipazione di cittadini e volontari, con l’obiettivo di sensibilizzare sui problemi legati ai disturbi alimentari. Nessun incidente o imprevisto è stato segnalato durante l’evento.