Maxi cena sotto le Due Torri | più di 800 per BGreat contro i disturbi alimentari
Più di 800 persone hanno partecipato a una cena benefica sotto le Due Torri, organizzata per raccogliere fondi contro i disturbi alimentari. La manifestazione si è svolta al tramonto, con una lunga tavolata bianca che si estendeva tra la Torre Garisenda e via Ugo Bassi. La serata ha visto la partecipazione di cittadini e volontari, con l’obiettivo di sensibilizzare sui problemi legati ai disturbi alimentari. Nessun incidente o imprevisto è stato segnalato durante l’evento.
Bologna, 30 maggio 2026 – Inizia a riempirsi al tramonto la lunga tavolata bianca sotto le Torri che dalla Garisenda a via Ugo Bassi. Ed è molto più di cena: uno spettacolo illuminato da una luce antica, da cascate di cristalli sospesi lungo tutto il percorso. È la notte di B.Great, dal tema ‘Intelligenza alimentare’, evento di Fondazione Pass, in collaborazione con Bimbo Tu e sostenuto da Banca di Bologna. Più di 800 persone per educare e sensibilizzare la città sul tema dei disturbi del comportamento alimentare. L’entrè è firmato dallo chef Mario Ferrara, il primo e il secondo da Max Poggi, il dessert da Gabriele Spinelli. “Un traguardo che non ci aspettavamo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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