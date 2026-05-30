È stata annunciata la nascita di “MC Volley”, una scuola professionale nata dall’accordo tra i club di Massa e Camaiore. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per la formazione di giovani atleti nel volley, con programmi dedicati e strutture condivise. La collaborazione tra le due realtà mira a rafforzare la crescita tecnica e sportiva dei partecipanti, attraverso un progetto comune che coinvolge anche il territorio locale.

Il mondo del volley toscano, ma anche nazionale, si è attuata una vera e propria rivoluzione con la nascita di un nuovo consorzio pallavolistico che si chiama MC Volley ed è frutto della sinergia tra Pallavolo Massa Carrara (formata da Pallavolo Massa, Robur ed Aghinolfi) ed Unione Pallavolo Camaiorese (formata da Camaiore e Lido). Massa e Camaiore, dunque, uniscono le forze per dar vita ad una nuova ambiziosa realtà con numeri da capogiro. Si parla di oltre 500 atleti del settore maschile, della partecipazione a più di 31 campionati Fipav e della presenza di 24 squadre giovanili. Siamo di fronte ad uno dei progetti pallavolistici più importanti d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massa e Camaiore Nuova alleanza strategica. Nasce “MC Volley“, una scuola professionale

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