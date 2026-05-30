Marc Marquez ha concluso la qualifica al quarto posto e la Sprint al quinto, in un sabato al Mugello che definisce positivo. Il pilota ha ripreso le gare dopo due interventi chirurgici alla spalla e al piede, anche se non si sente ancora al massimo della forma. Ha affermato che la Ducati ha il potenziale per competere per il titolo mondiale e ha riconosciuto che la gara di domani sarà difficile per lui.

Quarto in qualifica, quinto nella Sprint. Va in archivio un sabato sicuramente positivo al Mugello per Marc Marquez, che torna in azione questo weekend dopo la doppia operazione (alla spalla e al piede) post-Le Mans pur essendo ancora lontano dal 100% della forma fisica. Il nove volte campione mondiale si è difeso comunque egregiamente sul circuito toscano, limitando i danni sia sul giro secco (anche grazie alla sua astuzia) che nella gara breve e battendo quasi tutte le altre Ducati. “ È stata una bella sensazione poter tornare in pista dopo l’intervento alla spalla e vedere come mi sono sentito giorno dopo giorno. Oggi ero più stanco, logicamente, ma la posizione sulla moto era migliore e mi sentivo più a mio agio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez: “Ducati ha il potenziale per giocarsi il Mondiale. Domani per me sarà dura”

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Marc MÁRQUEZ e il rinnovo DUCATI: Due settimane per decidere il mio futuro

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