Un giovane di 23 anni ha danneggiato il cancello di un edificio e poi è fuggito a piedi senza essere arrestato. L’incidente è avvenuto quando un’auto è uscita violentemente dalla carreggiata, colpendo il cancello. Dopo aver causato i danni, il ragazzo si è allontanato senza essere visto. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica e di identificare il soggetto coinvolto.

? Punti chiave Come ha fatto il giovane a fuggire a piedi senza essere visto?. Perché l'auto è uscita violentemente dalla carreggiata colpendo il cancello?. Quali sono le reali responsabilità del conducente dopo la fuga?. Quanto sono gravi i danni strutturali subiti dallo stabilimento Lubiam?.? In Breve Intervento dei vigili del fuoco e del 118 in viale Fiume alle 21 di ieri.. Polizia Locale rintraccia il ventitreenne a poche decine di metri dal luogo dell'impatto.. Indagini in corso su possibili guasti meccanici o eccesso di velocità del conducente.. Valutazione danni strutturali alla recinzione e all'insegna dello stabilimento Lubiam.. Un violento boato ha scosso viale Fiume a Mantova intorno alle 21 di ieri sera, quando un’auto si è schiantata contro il cancello dello stabilimento Lubiam. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mantova, scontro alla Lubiam: 23enne distrugge il cancello e fugge

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