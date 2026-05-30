Pomeriggio di disagi tra Livorno e Pisa, dove centinaia di manifestanti hanno occupato l’autostrada A12, creando blocchi e rallentamenti. Automobilisti sono rimasti in coda per diverse ore, molti mostrando segni di irritazione. La polizia è intervenuta per rimuovere i blocchi, ma l’autostrada è rimasta chiusa per un certo periodo. La protesta ha coinvolto manifestanti pro-Pal, senza ulteriori dettagli sulle richieste. Nessun incidente segnalato.

Pomeriggio di forti disagi tra Livorno e Pisa, dove centinaia di manifestanti hanno occupato l’autostrada A12 provocando rallentamenti e lunghe code. La protesta, organizzata nell’ambito della manifestazione ciclistica “Critical Mass Ciemmona 2026”, ha coinvolto numerosi partecipanti arrivati da diverse regioni italiane per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della guerra, del riarmo e della tutela dell’ambiente. Il corteo è partito nel primo pomeriggio da piazza della Repubblica a Livorno e successivamente ha raggiunto il casello di Livorno Centro, immettendosi sulla Variante Aurelia e bloccando temporaneamente la circolazione in direzione nord, verso Pisa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Manifestanti pro-Pal bloccano l’autostrada: caos e automobilisti inferociti

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