Malore in un supermercato di Manfredonia | uomo perde la vita

Da ilsipontino.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è deceduto al supermercato Famila di Manfredonia dopo aver accusato un malore. L’episodio è avvenuto durante le ore di apertura, senza altri coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per chiarire le cause. La vittima aveva una certa età e si trovava nel negozio quando si è sentito male.

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Un uomo ha perso la vita al Famila di Manfredonia dopo aver avvertito un malore. Inutili i soccorsi per lo sfortunato cliente. La zona del supermercato é stata chiusa ed il corpo dell’uomo é stato portato via in ambulanza. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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