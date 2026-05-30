Circa duemila studenti hanno partecipato ai funerali di Monica Montefalcone e di sua figlia Giorgia Sommacal, morti durante un’immersione nelle Maldive il 14 maggio. I feretri sono stati accolti all’esterno della chiesa di San Francesco a Genova. Il Vescovo ha detto che la morte non cancella i sorrisi delle due donne. La cerimonia si è svolta con la presenza di molte persone, in un momento di lutto condiviso.

C'erano migliaia di studenti, circa duemila, ad accogliere all'esterno della chiesa di San Francesco a Genova i feretri della professoressa Monica Montefalcone e di sua figlia Giorgia Sommacal, morte durante un'immersione nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, lo scorso 14 maggio. Sulle bare c'era una foto che ritraeva le due giovani donne sorridenti e con il mare alle spalle. Oltre a Giorgio Sommacal, marito di Monica e papà di Giorgia, e al figlio minore, alla cerimonia funebre hanno partecipato decine di amici e colleghi della docente. Tra le autorità erano presenti il vicesindaco di Genova Alessandro Terrile, il presidente del Consiglio comunale Claudia Villa e la consigliera comunale Paola Bordilli e il rettore di UniGe Federico Delfino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maldive, dopo la tragedia i funerali di Monica e Giorgia. Il Vescovo: "Morte non cancella i vostri sorrisi".

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Il funerale di Gianluca Benedetti, morto in immersione alle Maldive

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