Lunano è questo il paese del vero benessere

Lunano si propone come città del benessere e si candida come laboratorio a cielo aperto per un progetto che ha coinvolto, oltre all’amministrazione, anche la Scuola di Scienze Motorie dell’Università di Urbino Carlo Bo e con l’Istituto Comprensivo “Evangelista da Piandimeleto“. Grazie a un progetto legato a sport e benessere reso possibile grazie a un finanziamento ottenuto attraverso un bando dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza – nelle Marche soltanto tre comuni sono stati finanziati – è stata promossa un’iniziativa che ha come obiettivo sensibilizzare studenti, famiglie e docenti sull’importanza del movimento, dello sport e della corretta alimentazione per la salute fisica e psicologica delle giovani generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Slaughtered, she rose—swearing bloody vengeance!

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