Un uomo di 22 anni, nato in Italia con origini marocchine, è stato arrestato a Reggio Emilia nell’ambito di un’operazione di polizia. È ritenuto un sostenitore dello Stato Islamico. Il fratello dell’arrestato ha commentato la vicenda criticando l’Italia.

Alcuni giorni fa, con un’operazione rapida, è stato fermato a Reggio Emilia Yaber Naggay, 22enne nato in Italia ma di origini marocchine, considerato dagli investigatori un conclamato sostenitore dello Stato Islamico. Avrebbe avuto ripetuti contatti con un sostenitore del Daesh che gli avrebbe proposto di addestrarlo per compiere un attentato. Il 22enne avrebbe anche acconsentito ma questi messaggi sono stati intercettati e Naggay è stato fermato dalle forze dell’ordine italiane. Pare che il 22enne fosse pronto ad agire nell’immediato, già nelle ore successive. Pare che fosse attenzionato già dal 2024, quando venne arrestato in Germania dove si era già dichiarato sostenitore dello Stato islamico, era stato espulso e nel nostro Paese era entrato nel circuito di assistenza di un Centro di Salute Mentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Che vergogna questo Paese". Il fratello del 22enne arrestato per terrorismo accusa l'Italia

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