Lukashenko a Macron | ‘Parla tu con Putin non lasciare questo peso a Meloni’

Lukashenko ha detto di aver invitato Macron a incontrare lui e il presidente russo. Ha aggiunto di aver chiesto al presidente francese di parlare con Putin e di non lasciare a Meloni questa responsabilità.

“Giorgia Meloni? No”. Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha esortato il presidente francese, Emmanuel Macron, ad assumere la leadership di un dialogo di pace sull’Ucraina, sostenendo che non si possa “lasciare questo peso a una donna come la premier italiana” Giorgia Meloni. Lo ha raccontato lo stesso Lukashenko ai giornalisti ad Astana, riferendo i dettagli di una telefonata avuta con il capo dell’Eliseo il 24 maggio. Secondo il presidente bielorusso, durante il colloquio si è discusso anche della guerra in Ucraina e dei rischi di un eventuale coinvolgimento diretto della Bielorussia al fianco della Russia. Lukashenko ha raccontato di aver invitato Macron a incontrare lui e il presidente russo Vladimir Putin a Minsk per avviare un confronto diretto sul conflitto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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