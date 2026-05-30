Un progetto legato al marchio Canali è rimasto in piedi, ma le prospettive sono cambiate. L'architetto Luca Molinari ha dichiarato che il progetto continuerà, anche se con nuove condizioni. Non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi di questa revisione o sui cambiamenti apportati. La notizia riguarda esclusivamente il mantenimento del progetto, senza indicare eventuali sviluppi futuri o altre decisioni ufficiali.

Architetto Luca Molinari, non teme che a fronte di un progetto come quello Canali, emerso da un concorso internazionale, questa proposta possa avere meno forza? "Sono due prospettive diverse, quel progetto aveva l’idea di controllare ogni cosa, mentre oggi un piano rigido ha meno senso con un’istituzione che cambia continuamente. Ma il progetto Canali, che ha lavorato con grande rigore sulla parte museale, viene mantenuta e semmai riadattata ai nostri tempi". Dove sono allora le novità? "In particolare per quelle aree che Canali aveva delineato senza poi sviluppare. Ma in tutti questi anni l’idea di museo è cambiata come sono cambiate le esigenze della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luca Molinari: "Canali resta, ma la prospettiva ora è diversa"

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Si parla di: Luca Molinari: Canali resta, ma la prospettiva ora è diversa; Un nuovo percorso. Il Santa Maria immagina il futuro tra progetti e sogni.