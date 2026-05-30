Durante il Grande fratello 2024, Luca Calvani ha parlato di Helena Prestes e Javier Martinez, affermando che tra loro c’è “un esubero d’amore”. L’attore toscano è stato uno dei protagonisti del reality, attirando l’attenzione anche per il suo rapporto con Jessica Morlacchi, che ha rischiato di compromettere con la sua relazione con Alessandro. Le sue dichiarazioni sono state oggetto di discussioni tra i fan del programma.

Luca Calvani è stato tra i grandi protagonisti del Grande fratello 2024. In quell'occasione, l'attore toscano fece molto parlare sia per il suo rapporto speciale con Jessica Morlacchi, che rischiò di mandare in crisi la sua storia con Alessandro. Proprio l'uomo è in queste ore sull'Isola di Capri dove sta prendendo parte alla nuova edizione di Vip Champion, una manifestazione che unisce personaggi del mondo dello spettacolo, dell'imprenditoria e dello sport. In questa circostanza, l'ex gieffino ha potuto riabbracciare Helena Prestes e Javier Martinez, che avevano condiviso con lui l'esperienza al Grande Fratello. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Luca Calvani al miele su Helena Prestes e Javier Martinez: “C’è un esubero d’amore”

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