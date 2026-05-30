Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi sabato 30 maggio 2026 | numeri e combinazione vincente

Alle 19:30 di oggi, sono state estratte le combinazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale. Non sono stati registrati né 6 né 5+ nel concorso di ieri, venerdì 29 maggio 2026. I numeri vincenti delle estrazioni di oggi non sono ancora stati comunicati. È possibile giocare ancora fino alle 19:30 sui punti vendita autorizzati.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 29 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 67 (104) 66 (92) 10 (83) 3 (73) 55 (64) Cagliari: 41 (109) 12 (67) 87 (56) 79 (54) 56 (52) Firenze: 28 (79) 3 (53) 4 (49) 17 (48) 86 (44) Genova: 6 (81) 3 (65) 53 (62) 4 (58) 74 (55) Milano: 77 (88) 88 (72) 15 (70) 63 (53) 26 (51) Napoli: 40 (116) 1 (95) 81 (61) 84 (53) 59 (53) Palermo: 90 (86) 30 (74) 12 (63) 61 (44) 47 (42) Roma: 17... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 20/12/2025

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