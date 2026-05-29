Putin sfida il tempo | il piano dell’immortalità da 26 miliardi

Da ilgiornale.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vladimir Putin ha presentato un piano da 26 miliardi di dollari per l’immortalità. La proposta è stata discussa durante una conversazione tra il presidente russo e il leader cinese, registrata accidentalmente in pubblico. La registrazione mostra Putin parlare di tecnologie e strategie per prolungare la vita umana. La conversazione si è svolta alla presenza anche del leader nordcoreano, che ha assistito alla discussione senza intervenire.

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Vladimir Putin e l’ossessione dell’ immortalità. Galeotta fu la conversazione registrata a microfoni aperti tra lo zar e Xi Jinping, sotto lo sguardo divertito del leader nordcoreano Kim Jong-un. Lo scorso settembre, a Pechino, il presidente russo argomentò con il padrone di casa cinese, durante una breve camminata, che gli esseri umani avrebbero potuto raggiungere la vita eterna grazie ai continui trapianti di organi e ai progressi della biotecnologia. Di rimando, Xi parlò di un massiccio prolungamento della vita fino a 150 anni entro il secolo attuale. Il piano russo contro l’invecchiamento. A distanza di mesi, quello che alcuni hanno liquidato come lo scambio di battute un po’ eccentrico tra autocrati ormai avanti con l’età, poco oltre i 70 anni, ora appare come il piano sul tema di Putin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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