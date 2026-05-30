Due persone coinvolte in una vicenda di cronaca sono state al centro di nuove rivelazioni. La direttrice di un settimanale ha rilasciato dichiarazioni che aggiungono dettagli inediti sulla vicenda, rendendo più complesso il quadro delle indagini. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche recentemente e si concentrano su due soggetti, senza ulteriori specifiche sui loro ruoli. La notizia ha attirato l’attenzione di molti, alimentando discussioni tra il pubblico.

Le dichiarazioni rilasciate da Albina Perri, direttrice del noto settimanale Giallo, gettano una luce nuova e complessa su una delle vicende di cronaca più seguite e dibattute degli ultimi tempi. Al centro della riflessione della giornalista c’è il legame passato tra l’avvocato Angela Taccia e Andrea Sempio, un rapporto che risale a diversi anni fa e che oggi assume una rilevanza cruciale per comprendere il contesto psicologico e umano in cui si sono sviluppati determinati eventi. Secondo quanto affermato da Perri, la relazione si interruppe per decisione della stessa Taccia, in un’epoca in cui Sempio aveva ventisei anni. Questo dettaglio... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Loro due…”. Andrea Sempio e Angela Taccia, bomba clamorosa: si sa solo adesso

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Garlasco, Andrea Sempio e l'avvocato Angela Taccia a Roma: Analizzeremo le intercettazioni

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