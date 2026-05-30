La fuga riprende e il gruppo entra nel circuito cittadino di Ravenna. Alle 17.50 il gruppo si mantiene compatto, mentre alle 17.47 la fuga è stata ripresa, portando la corsa nel tratto finale della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Gruppo compatto. 17.47 Ripresa la fuga. Si entra nel circuito cittadino di Ravenna. 17.44 Il plotone ha alzato il ritmo: margine della testa della corsa scende sotto il 1?. 17.43 Altra caduta in gruppo, ma senza conseguenze, dove è rimasta coinvolta l’azzurra Ilaria Marinetto. 17.40 Dopo due ore di corsa la media oraria è di 41,5 kmh. 17.37 Per la classifica generale la grande speranza azzurra è Elisa Longo Borghini, vincitrice delle ultime due edizioni. 17.34 Le tre attaccanti sono: Valeria Curnis (Isolmant-Premac-Vittoria), Sharon Spimi (Top Girls Fassa Bortolo) e Sofia Arici (Vini Fantini-Bepink). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ripresa la fuga, il gruppo entra nel circuito cittadino di Ravenna

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