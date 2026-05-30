La tappa del Giro d’Italia 2026 è partita ufficialmente questa mattina, dopo una partenza ufficiosa avvenuta alle 10.51. La frazione in corso è in corso di svolgimento, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla diretta. La classifica generale viene aggiornata man mano che i ciclisti attraversano i vari punti del percorso. La gara prosegue con i corridori impegnati in questa fase di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 10.51 C’è stata la partenza ufficiosa, adesso 7.3 km di trasferimento e poi il via ufficiale. 10.48 L’altra lotta interessante sarà quella per la maglia bianca. Ieri Piganzoli ha più che dimezzato il distacco che aveva da Eulalio e oggi avrebbe la possibilità per staccare il portoghese. Tutto dipenderà da quanto la Visma farà lavorare l’italiano e se gli darà la possibilità di sfidare il corridore della Bahrain. 10.45 Con la maglia rosa ormai blindata la vera battaglia sarà per il podio. Ieri Felix Gall sembra essersi assicurato la seconda posizione, ma nulla è sicuro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la frazione

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