LIVE Berrettini-Comesaña 7-6 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | inizio di secondo set

Notizia in breve

Matteo Berrettini ha vinto il primo set contro Comesaña con il punteggio di 7-6. All'inizio del secondo set, il giocatore italiano ha mantenuto il servizio, vincendo il game con un dritto vincente. La partita è in corso sul campo di Roland Garros 2026 e si sta giocando in diretta. I punti principali sono stati segnati con colpi efficaci, e il punteggio attuale è di 1-0 in favore di Berrettini nel secondo set.