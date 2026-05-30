LIVE Berrettini-Comesaña 7-6 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | inizio di secondo set
Matteo Berrettini ha vinto il primo set contro Comesaña con il punteggio di 7-6. All'inizio del secondo set, il giocatore italiano ha mantenuto il servizio, vincendo il game con un dritto vincente. La partita è in corso sul campo di Roland Garros 2026 e si sta giocando in diretta. I punti principali sono stati segnati con colpi efficaci, e il punteggio attuale è di 1-0 in favore di Berrettini nel secondo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Berrettini, dritto vincente e game tenuto in maniera realmente comoda. 40-15 Rovescio fuori di almeno un paio di metri di Comesaña. 30-15 Due dritti e smash di Berrettini, uno smash non preciso perché Comesaña resta lì e si difende come può rischiando un numero difensivo, palla che fortunatamente dai teloni ricade in corridoio. 15-15 Il nastro si porta via la palla di Berrettini, è un tipo di nastro che perdona molto poco i giocatori un po’ su tutti i campi. 15-0 Risposta larga di Comesaña con il rovescio sulla seconda di Berrettini. 16-17 il conto vincenti-gratuiti di Berrettini in questo primo parziale, mentre è 10-11 per Comesaña, che però ha sostanzialmente quasi raddoppiato la quota nel tie-break, che lo ha visto perdere la bussola. 🔗 Leggi su Oasport.it
Berrettini vs Comesana ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
Notizie e thread social correlati
LIVE Berrettini-Comesaña 2-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: game veloci in questo inizioDurante il match di Roland Garros 2026 tra Berrettini e Comesaña, il punteggio è 2-3.
LIVE Berrettini-Comesaña 6-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: tie-break del primo setNel primo set del match tra Berrettini e Comesaña, il punteggio è 6-6, con il primo tie-break in corso.