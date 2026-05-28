LIVE Berrettini-Rinderknech 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | fasi iniziali del match

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al momento, Rinderknech conduce per 1-0 nel primo set contro Berrettini durante la partita di Roland Garros 2026. Rinderknech ha vinto il primo game, nel quale ha eseguito un colpo di palla corta dopo aver piazzato un dritto sulla riga di fondo. La partita è nelle prime fasi e gli aggiornamenti continuano.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Rinderknech, stavolta è lui a giocare la palla corta dopo aver messo il dritto sulla riga di fondo. 40-30 Molto bella la risposta di Berrettini! La mette con il dritto nei piedi di Rinderknech e poi la segue con la smorzata vincente. 40-15 Non tiene in campo la risposta Berrettini sul kick alto di Rinderknech. 30-15 Primo ace di Rinderknech, al centro. 15-15 Rinderknech riesce a rifarsi con la prima esterna vincente. 0-15 Primo punto e primo doppio fallo di Rinderknech. 20:33 Terminato il riscaldamento, si parte! 20:30 Pochi minuti al via mentre si sta riempiendo lo Chatrier e il sole è ancora ben alto su Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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