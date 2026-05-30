CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Matteo Arnaldi e il belga Raphael Collignon, valido per il terzo turno del Roland Garros. Il classe 2001 sanremese, che dopo un inizio complicatissimo di 2026, anche a causa di un problema al piede, si sta ritrovando nella stagione sulla terra battuta, dove ha vinto il challenger 175 di Cagliari e raggiunto il terzo al Foro Italico. L’avversario tra lui e gli ottavi di finale è una delle sorprese di questa edizione del torneo parigino, che ha già dimostrato nei turni precedenti di trovarsi a suo agio su questi campi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Collignon, Roland Garros 2026 in DIRETTA: occasione da ambo le parti per gli ottavi

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