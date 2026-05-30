LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 6-7 5-7 4-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | siamo punto a punto ‘ nel 4° set

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al momento, il punteggio tra Arnaldi e Collignon è 6-4, 6-7, 5-7, 4-4 nel quarto set a Roland Garros 2026. Il punteggio attuale segna 40-0 in favore di Arnaldi, con Collignon che non risponde allo slice e commette errori. Il tennis prosegue con scambi serrati, e il punteggio è in equilibrio nel quarto set. La partita resta molto combattuta e si svolge punto a punto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Non risponde allo slice Collignon. 30-0 Prima vincente, bene! 15-0 Passa per miracolo il dritto in risposta del belga, non entra il passante di rovescio. 4-4 In un amen Collignon. 40-0 Ace. 30-0 Ace di seconda. Seconda, ormai non ci speriamo più, non commette doppio fallo da due ore. 15-0 Prima slice a segno Collignon. 4-3 A quindici Arnaldi! 40-15 Attacco di dritto non eccelso di Matteo, ma sotto la rete il passante di dritto del rivale! 30-15 Dai, non risponde Collignon sulla seconda e ci dà un altro aiutino. 15-15 Splendida smorzata! 0-15 Errore di dritto dopo il servizio, Arnaldi. 3-3 Seconda vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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