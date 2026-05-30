LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 6-7 5-7 4-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | siamo punto a punto ‘ nel 4° set

Notizia in breve

Al momento, il punteggio tra Arnaldi e Collignon è 6-4, 6-7, 5-7, 4-4 nel quarto set a Roland Garros 2026. Il punteggio attuale segna 40-0 in favore di Arnaldi, con Collignon che non risponde allo slice e commette errori. Il tennis prosegue con scambi serrati, e il punteggio è in equilibrio nel quarto set. La partita resta molto combattuta e si svolge punto a punto.