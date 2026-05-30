L’Iran parteciperà ai Mondiali del 2026, che si terranno negli Stati Uniti, Canada e Messico. La selezione iraniana ha ufficialmente ottenuto il biglietto per la fase finale, confermando la sua presenza nel torneo. La candidatura degli Stati Uniti come paese ospitante ha sollevato alcune tensioni, dato che le relazioni diplomatiche tra Iran e Stati Uniti sono tese. La partecipazione iraniana si inserisce in un contesto complesso, tra ruolo di ospite e possibile implicazione in questioni politiche.

Lo sport dovrebbe rappresentare uno degli ultimi spazi neutrali della comunità internazionale. Un terreno dove le tensioni politiche si fermano ai confini del campo e dove le nazioni possono confrontarsi secondo regole uguali per tutti. Eppure, a pochi mesi dai Mondiali del 2026, che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, il caso della nazionale iraniana rischia di trasformarsi nell'ennesima dimostrazione di come la geopolitica possa prevalere sullo spirito sportivo. La denuncia proveniente da Teheran è chiara: l'Iran non starebbe partecipando alla preparazione del torneo nelle stesse condizioni delle altre nazionali qualificate. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L’Iran ai Mondiali di Calcio 2026, il paradosso di Washington: ospite, arbitro e parte in causa

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A 20 GIORNI dai MONDIALI, l'IRAN non sa ancora se PARTECIPERA'

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