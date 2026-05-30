Jil Teichmann ha rivelato di non aver toccato una racchetta per mesi prima di partecipare al Roland Garros. La giocatrice ha spiegato di aver affrontato un lungo periodo di inattività prima di tornare in campo. La sua presenza nel torneo femminile ha sorpreso molti appassionati, considerando il lungo stop e la mancanza di preparazione recente. Teichmann ha partecipato al torneo senza aver ripreso l’attività agonistica in modo continuo.

Jil Teichmann è, senza dubbio, una delle maggiori sorprese del torneo femminile del Roland Garros. La svizzera, numero 170 WTA, ha staccato il pass per gli ottavi di finale grazie alla spettacolare rimonta completata contro la ceca Karolina Muchova, successo che conferma la rinascita sportiva di una giocatrice che, pochi mesi addietro, voleva abbandonare completamente il tennis. L’elvetica, al termine del match, ha ripercorso i problemi degli ultimi anni e ha spiegato perché voleva smettere di giocare soffermandosi sulla sua vita durante l’assenza dai campi. Il racconto dei quattro anni che le hanno cambiato la carriera: “ È difficile riassumere quattro anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’incredibile storia di Jil Teichmann: “Non ho toccato una racchetta per mesi”

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