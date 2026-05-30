La Cassazione ha stabilito che un messaggio inviato su WhatsApp può portare al licenziamento se contiene insulti, informazioni riservate o danneggia il rapporto di fiducia con l’azienda. La sentenza 79822026 chiarisce che, in questi casi, il contenuto della chat può essere considerato motivo legittimo di cessazione del rapporto di lavoro. La decisione si basa sulla rilevanza di comportamenti che compromettono la professionalità e la riservatezza.

Un messaggio inviato in una chat privata WhatsApp può costare il posto di lavoro? La Cassazione con la sentenza 79822026 ha spiegato di sì, quando il contenuto della comunicazione è offensivo, divulga informazioni riservate oppure compromette il rapporto fiduciario con l’azienda. Con questa pronuncia la Sezione Lavoro della Corte ha affrontato un tema attualissimo: la rilevanza disciplinare delle comunicazioni digitali e, in particolare, dei messaggi scambiati tra colleghi negli spazi virtuali. E in materia la Cassazione chiarisce che la natura “privata” di una conversazione non basta, da sola, a escludere la possibilità del licenziamento per giusta causa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Licenziato per un messaggio su WhatsApp, quando una chat può costarti il posto di lavoro

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Licenziato per un messaggio Quando l'azienda può leggere le tue chat

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