Sabato, l’aviazione e l’artiglieria israeliane hanno effettuato attacchi nel sud del Libano, colpendo la città di Nabatiyeh. Durante l’operazione, si sono intensificati i combattimenti tra le forze israeliane e Hezbollah. Le incursioni hanno causato danni significativi alla città, lasciandola in rovina. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni specifici. La situazione rimane tesa nella regione, con scontri ancora in corso.

Sabato l’aviazione e l’artiglieria israeliane hanno colpito il sud del Libano. Nella città di Nabatiyeh infuriano i combattimenti contro Hezbollah. I raid sono avvenuti mentre l’esercito di Tel Aviv emetteva avvisi di evacuazione per più di una dozzina di villaggi all’indomani dei primi colloqui diretti tenuti dopo decenni da funzionari militari libanesi e israeliani al Pentagono. Le immagini mostrano la distruzione lasciata dagli attacchi aerei: case sventrate, macerie per le strade, automobili incenerite. Tra le vittime, anche una famiglia siriana composta da otto persone, di cui sei bambini. Le truppe israeliane avanzano da giorni dopo aver attraversato il fiume Litani, che l’esercito di Tel Aviv sta utilizzando come confine de facto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, la città di Nabatiyeh in macerie dopo i raid israeliani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Israele attacca in Libano, macerie e disperazione a Sidone

Notizie e thread social correlati

Libano, ancora attacchi israeliani alla città di Nabatiyeh: le immagini del viaggio tra le macerieNabatiyeh continua a subire attacchi aerei quasi quotidiani negli ultimi due mesi.

Macerie e devastazione a Tiro, la città nel sud del Libano mira degli attacchi israeliani – VideoDopo un attacco israeliano nella città di Tiro, nel sud del Libano, si sono verificati danni significativi con edifici ridotti in macerie e strade...

Temi più discussi: Libano, dopo gli avvisi di evacuazione scattati nuovi raid israeliani su Tiro; Israele bombarda due volte la città di Tiro, nel sud del Libano: le immagini degli attacchi; Libano, attacchi israeliani nella città di Tiro: le immagini dei palazzi distrutti; Due ore per lasciare tutto, poi l’inferno. Israele avanza.

Continuano i bombardamenti di #Israele sul #Libano. Questi sono sulla città di Tiro,incredibile. tutto normale durante un cessate il fuoco? x.com

Dentro la difficile spinta del Libano per disarmare Hezbollah reddit

Israele bombarda Tiro in Libano: colpita la città patrimonio Unesco. Il video della giornalista testimonia la crisi umanitariaDopo aver emesso un avviso di evacuazione, l'esercito israeliano sta attuando una serie di raid aerei su più aree del Libano meridionale, in particolare a Tiro e a Nabatieh, causando almeno quattro mo ... tg.la7.it

Video. Libano: i residenti di Tiro rimuovono le macerie dopo i raid israelianiVideo. Il 28 maggio gli abitanti della storica città libanese di Tiro hanno constatato ampie distruzioni dopo raid israeliani sulla zona, avvenuti mentre i combattimenti con Hezbollah si intensificava ... it.euronews.com