Il primo ministro libanese ha condannato i raid aerei e l’invasione israeliani, definendoli una politica di distruzione totale. Durante un discorso televisivo, ha affermato che queste azioni mirano a sradicare la memoria della terra e a cancellare la storia del popolo locale. Nessuna menzione è stata fatta a eventuali responsabilità o a risposte militari, ma il tono è di forte condanna alle operazioni israeliane sul territorio.

In un discorso televisivo tenuto sabato sera, il primo ministro libanese Nawaf Salam ha condannato con forza i raid aerei israeliani e l’invasione del Paese, definendoli “un tentativo di sradicare la memoria della terra e cancellare la storia del suo popolo”. Il premier ha aggiunto che il suo governo farà tutto il possibile per ottenere un cessate il fuoco e che Israele non otterrà sicurezza e stabilità attraverso la “politica della terra bruciata”. Un altro ciclo di colloqui tra le parti è previsto per martedì 2 giugno a Washington. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, il premier Salam: "Israele attua una politica di distruzione totale"

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