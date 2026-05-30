Una centrale idrica a Vinchiaturo utilizza l’intelligenza artificiale per monitorare e prevenire guasti. Il sistema analizza dati in tempo reale per identificare anomalie e pianificare interventi di manutenzione preventiva. Grazie a questa tecnologia, si riducono i tempi di riparazione e si ottimizza il consumo energetico. La centrale ha ricevuto un riconoscimento ufficiale per l’innovazione introdotta nel settore della gestione idrica.

? Punti chiave Come può l'intelligenza artificiale prevenire i guasti idrici a Vinchiaturo?. Quali risparmi energetici garantisce il nuovo sistema di manutenzione prescrittiva?. Chi gestisce l'acqua potabile per mezzo milione di cittadini?. Perché questo progetto molisano ha superato 250 proposte nazionali?.? In Breve Sistema IA gestisce acqua per 500 mila cittadini in 74 comuni tra tre regioni.. Progetto selezionato tra 250 proposte nazionali per i Made Future Industry Awards 2026.. La finale nazionale si terrà il 24 giugno 2026 presso il Ministero a Roma.. Collaborazione tra Molise Acque e società eMomentum per manutenzione predittiva tramite sensori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’IA rivoluziona l’acqua in Molise: il premio alla centrale di Vinchiaturo

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