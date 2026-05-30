Dal 8 al 14 novembre 2027, Milano ospiterà i Mondiali femminili di Prima Divisione Gruppo A, dopo l’incarico assegnato dalla Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio. L’evento si svolgerà a pochi mesi dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La federazione italiana ha comunicato l’accordo con la IIHF, che ha confermato l’organizzazione delle competizioni femminili nella città.

A pochi mesi dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha annunciato ieri di aver ricevuto da parte della International Ice Hockey Federation (IIHF) l’incarico di organizzare i Mondiali femminili di Prima Divisione Gruppo A 2027. La competizione si svolgerà dall’8 al 14 novembre 2027 alla Milan Ice Fiera Arena di Rho, impianto da circa 4.000 posti attualmente in costruzione. È la prima volta che l’Italia ospiterà un Mondiale femminile di questo livello nell’hockey su ghiaccio. "Questa assegnazione ci soddisfa e inorgoglisce perché dà un senso di continuità alla straordinaria esperienza dei Giochi Olimpici – spiega il Presidente della FISG, Andrea Gios -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’evento dall’8 al 14 novembre 2027. Milano si prende i Mondiali femminili: "Altro segnale della nostra crescita»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Non vogliamo il cioccolato. Ma l’uovo di Pasqua beauty che si prende cura della nostra pelle e della nostra bellezza

Classifica FIMI dall’8 al 14 maggio 2026, Sayf con “Santissimo” sorpassa Shiva e si prende la vetta degli albumNella classifica FIMI dal 8 al 14 maggio 2026, Sayf conquista la prima posizione con il suo singolo “Santissimo”.

Argomenti più discussi: Weekend a Milano: dal 29 maggio al 2 giugno; CreditWeek 2026: dall’8 all’11 giugno torna la settimana del credito a Milano e quest'anno è dedicata al data power; Legalcommunity Week; Che Spettacolo! Festival Di Venezia.

Venerdì 8 e sabato 9 maggio vivi Milano dall’alto e continua la notte con una serata speciale nel Parco Sempione. L’evento sarà realizzato in terrazza al JustMe Milano, con aperitivo chill, salita in Torre Branca e DJ set. x.com

L’evento dall’8 al 14 novembre 2027. Milano si prende i Mondiali femminili: Altro segnale della nostra crescitaA pochi mesi dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha annunciato ... msn.com