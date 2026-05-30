Acerbi ha vinto con circa 50 voti di vantaggio su Acerbi, ottenendo il sostegno di circa 1.600 elettori. La sfida ora è convincere chi ha scelto l’uscente e trovare proposte concrete per ricucire le frazioni della città. Non sono stati comunicati dettagli sui progetti specifici, né sulle strategie per unire le aree divise. La vittoria è stata ufficializzata dopo lo scrutinio delle schede.

? Punti chiave Come farà Acerbi a convincere i 1600 elettori dell'uscente?. Quali progetti concreti serviranno per unire le frazioni divise?. Cosa prevede il piano per il nuovo centro musicale giovanile?. Come cambierà la programmazione degli eventi estivi nei prossimi anni?.? In Breve Oltre 1600 cittadini hanno sostenuto il sindaco uscente durante le elezioni.. Intervista con gli speaker Emiliano Diglio e Alessandro Bertamino su strategia e progetti.. Piano per nuovo centro aggregazione e musica per le giovani generazioni.. Programmazione di un grande evento musicale per l'estate del 2027.. Giambattista Acerbi guida il nuovo corso a Levanto dopo una vittoria per soli cinquanta voti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Levanto, Acerbi vince per 50 voti: “Bisogna ricucire la città

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