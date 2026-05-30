Leone XIV | La missione della Chiesa non è rincorrere il mondo ma convertirlo a Gesù

Da panorama.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Papa ha affermato che la missione della Chiesa non è inseguire il mondo, ma convertirlo a Gesù. Ha aggiunto che l’evangelizzazione deve rimanere la motivazione principale di ogni attività della Chiesa universale e delle comunità locali. Nessuna altra finalità deve prevalere rispetto alla diffusione del messaggio cristiano. La dichiarazione è stata pronunciata durante un discorso ufficiale, senza riferimenti a eventi specifici o critiche rivolte ad altre realtà.

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«L’evangelizzazione chiede di continuare a essere la motivazione fondamentale di ogni azione della Chiesa universale e delle comunità locali». Nel discorso rivolto ieri ai partecipanti alla sessione plenaria del dicastero per l’Evangelizzazione, papa Leone XIV ha ricordato la via maestra della Chiesa, qualcosa che a suo modo risuona come un richiamo fondamentale e tempestivo. L’indicazione del pontefice giunge in questi giorni a ridosso della pubblicazione della sua prima enciclica, Magnifica Humanitas. Il documento, dedicato alla dottrina sociale e all’irrompere a vari livelli dell’ Intelligenza artificiale, ha suscitato un ampio dibattito anche in ambienti non credenti. 🔗 Leggi su Panorama.it

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