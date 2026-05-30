La Lega sta vivendo un periodo di tensioni interne e cambiamenti, con membri che abbandonano il partito e sondaggi che influenzano le decisioni. Alcuni esponenti hanno annunciato il loro addio, mentre si discute di possibili scissioni per formare due partiti distinti. La situazione si sta evolvendo in vista delle elezioni politiche del 2027, con diverse fazioni che cercano di riorganizzarsi e rafforzarsi.

AGI - Addii, sondaggi, e ritiri per fare squadra. La Lega Salvini premier è attraversata da continue fibrillazioni nell'ultima primavera prima delle politiche del 2027. E c'è chi addirittura evoca uno scenario impensabile solo fino a qualche settimana fa, ovvero la necessità di convocare un congresso federale straordinario prima del voto, per rilanciare la proposta politica. Mentre si riaccende l'attivismo di Luca Zaia. L'ex governatore veneto, il cui incontro con Marina Berlusconi ad aprile ha fatto molto rumore, rilascia interviste cadenzate sui media nazionali e punta molto sulla sua ultima creatura, il videopodcast "Il Fienile", che ha raggiunto, rivendica, 100 milioni di visualizzazioni tra tutte le piattaforme social. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lega tra fibrillazioni e addii. E si riaccende l'idea di due partiti

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