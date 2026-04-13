Un nuovo allarme carburante è stato lanciato da un economista noto per le sue analisi di strategia aziendale. Secondo le sue dichiarazioni, la riduzione delle accise potrebbe compromettere la crescita economica, mentre la crisi attuale ha evidenziato la dipendenza dal settore energetico. L’esperto ha sottolineato come questa vulnerabilità possa rendere il Paese esposto a ricatti e problemi di approvvigionamento.

Roma, 13 aprile 2026 – “Questa crisi dimostra che senza autonomia energetica siamo esposti, vulnerabili e ricattabili – spiega Carlo Alberto Carnevale Maffè, economista e docente di Strategia aziendale dell’Università Bocconi –. Non è solo un problema economico. La sicurezza energetica è un principio di autonomia politica e di libertà”. https:www.quotidiano.netvideoesterinegoziati-falliti-con-liran-vance-lascia-il-pakistan-accordo-non-raggiunto-xqkjz4ev Professore, dopo il fallimento delle trattative con l’Iran, dobbiamo prepararci al peggio? “Ci sono molti scenari possibili. Se la crisi prosegue, tutto il sistema logistico ed energetico mondiale deve riconfigurarsi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Allarme carburante, l’economista Maffè: “La crescita ne risentirà. Un errore ridurre le accise”

L’allarme di Confabitare: "Il mercato ne risentirà""Oltre a gli Ordini, anche le associazioni dei proprietari non sono state coinvolte nel confronto sul Pug".

Benzina e diesel verso i 2 euro al litro. La Meloni è pronta a ridurre le acciseSono quotazioni ingiustificate poiché non esiste oggi in Italia una situazione di emergenza nelle forniture di petrolio o di combustibili fossili...