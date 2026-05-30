Yago rischia una squalifica, mentre Jallow si sta preparando per il rientro in campo. La partita tra Virtus e Venezia torna a essere protagonista dei replay, dopo che l’ultima sfida di playoff, vinta dalla Virtus al quinto match, ha segnato l’inizio di una lunga serie di successi per la squadra bianconera. È il terzo anno consecutivo che si ripropone questa sfida, che ha visto la Virtus conquistare il titolo nazionale pochi mesi fa.

Ciak si gira il replay, per il terzo anno consecutivo, della sfida playoff tra Virtus e Venezia. Meno di dodici mesi fa la serie vinte al termine di una gara-5 straordinaria, diede il via alla grande galoppata verso il diciassettesimo scudetto bianconero. Quella che invece parte questa sera dall’Arena, palla a due ore 20, potrebbe spalancare di nuovo la porta alla finale tricolore dell’Olidata. Virtus-Venezia per tradizione, corsi e ricorsi storici non è una sfida come le altre, basta vedere quante volte le due squadre hanno incrociato nel recente passato in sfide o in serie che sono valse titoli tricolori e coppe nazionali. E’ il revival di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le ultimissime. Rebus stranieri. Yago rischia, Jallow al rientro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ultimissime Inter LIVE: Lautaro si avvicina al rientro, torna in gruppo anche BastoniNelle ultime ore, Lautaro Martinez si sta avvicinando al rientro in gruppo dopo un infortunio, mentre Bastoni è tornato a partecipare agli...

Infortunio Estevao, Chelsea e Brasile in ansia: rischia di saltare il Mondiale! Le ultimissime notizieUn infortunio occorso a Estêvão durante la partita contro il Manchester United ha causato preoccupazioni sia per il Chelsea che per la nazionale...