Le Terme Alte si fanno belle per l’estate

Le Terme Alte sono state sottoposte a lavori di riqualificazione che riguardano principalmente le strutture esterne e gli spazi comuni. Sono stati eseguiti interventi di manutenzione e miglioramento delle facciate e delle aree di accesso, con l’obiettivo di rendere più funzionali e accoglienti gli ambienti. Gli interventi si sono concentrati anche sulla sistemazione delle aree verdi e dei percorsi interni. Le attività di restauro sono state coordinate da un ente pubblico e finanziate con fondi locali.

Dopo anni di apparente immobilismo, qualcosa si muove nel complesso storico delle Terme Alte. Da qualche tempo i ponteggi sono stati rimossi: la facciata dell’antico stabilimento Marte Reale è tornata a dominare la strada sottostante, proiettando sull’area intorno un tenue riflesso dei fasti del tempo passato. Negli ultimi mesi, sulle strutture dei quattro edifici liberty che si affacciano sulla piazzetta, sono stati svolti lavori di mantenimento e recupero: coperti, pareti e sistemazione di alcuni spazi interni. "È attualmente in corso – chiarisce il sindaco Giuseppe Nanni – un bel lavoro, seguito costantemente dalla Sovrintendenza. Sullo stabilimento Marte è stata rifatta la parete principale dopo aver rimosso una sorta di veranda fatta nel dopoguerra, di nessun valore architettonico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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