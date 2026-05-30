Le migliori auto per neopatentati 2026 | quali comprare?

Da ilgiornaledigitale.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Con le nuove norme del Codice della Strada, i neopatentati possono scegliere tra un numero maggiore di auto. I limiti di potenza sono stati aumentati, ma questa possibilità dura tre anni dalla patente. La modifica consente di guidare veicoli più potenti rispetto al passato, rispettando comunque i nuovi parametri stabiliti. La scelta delle auto per i giovani guidatori si amplia, con un focus su modelli che rispettano i limiti di potenza e sicurezza previsti dalla legge.

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Con le nuove regole del Codice della Strada un neopatentato può scegliere tra molte più auto di prima: i limiti di potenza sono stati alzati, anche se ora durano tre anni. Ecco i modelli migliori da comprare nel 2026, divisi per budget e tipo di alimentazione, tutti rigorosamente entro i parametri di legge. Cosa può guidare un neopatentato nel 2026. Per i primi tre anni dalla patente B si possono guidare solo auto con potenza massima di 105 kW (142 CV) e con un rapporto potenzapeso non superiore a 75 kW per tonnellata. I due limiti valgono insieme. Per ibride e plug-in conta la potenza del solo motore termico, per le elettriche quella omologata: per questo molte vetture che sembrano troppo potenti rientrano comunque. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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