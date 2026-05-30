Lauriano allerta per il concerto nazirock | massima sicurezza in zona

Notizia in breve

A Lauriano, le autorità hanno rafforzato la sicurezza in vista di un concerto di musica nazirock. La zona è stata messa sotto stretta sorveglianza e sono state adottate misure per prevenire eventuali incidenti. Gli organizzatori hanno utilizzato un numero canadese per i contatti, sollevando domande sulla provenienza e la sicurezza delle comunicazioni. Tra i gruppi coinvolti ci sono Scutum Torino, Excalibur e Topi Neri.