L'Ajax ha deciso di non esercitare l'opzione di riscatto su Ibrahimovi?, l'attaccante prestato dal Milan nel corso dell'ultima stagione. Il giocatore classe 2006 torna quindi al club di appartenenza, con un contratto che scade nel 2027. La società rossonera dovrà ora valutare il futuro dell’attaccante e le eventuali decisioni da prendere.

Mentre l'organigramma dirigenziale del Milan attraversa una fase di totale rifondazione, le dinamiche di mercato iniziano a ridefinire anche la rosa della seconda squadra e dei giovani profili controllati dal club. Zlatan Ibrahimovic, nel suo ruolo strategico di Senior Advisor di RedBird, è atteso da un pomeriggio di impegni internazionali a Budapest, dove presenzierà alla finale della Champions League tra Paris Saint-Germain (che lo ospiterà) e Arsenal. Nel frattempo, Casa Milan deve registrare il rientro formale alla base del giovane Maximilian Ibrahimovic. L'esterno offensivo svedese, classe 2006, si era trasferito ad Amsterdam durante la scorsa sessione invernale di calciomercato attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L’Ajax lo rispedisce al Milan: bocciatura ufficiale per Ibrahimovi? Junior. Il punto

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