L'Ajax ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto su Maximilian Ibrahimovic, permettendogli di tornare ufficialmente al Milan. Il giovane calciatore, figlio d’arte, lascia così il club olandese e torna in Italia. La sua avventura all’estero si conclude prima del previsto, con il trasferimento che diventa ufficiale. Ibrahimovic, che aveva vestito la maglia dell’Ajax in prestito, si riunisce ora alla squadra rossonera.

L’avventura calcistica oltreconfine di Maximilian Ibrahimovic è giunta precocemente al capolinea, sancendo il suo imminente rientro in Italia. Il giovane attaccante svedese, figlio del celebre dirigente rossonero Zlatan Ibrahimovic, farà infatti ritorno al Milan dopo che l’esperienza vissuta con la storica maglia dell’ Ajax non ha prodotto i risultati sperati. A lanciare la notizia nei giorni scorsi è stata la testata giornalistica olandese VoetbalPrimeur, la quale ha confermato come la dirigenza di Amsterdam abbia preso la decisione ufficiale di non esercitare il diritto di riscatto sul cartellino del calciatore, rispedendolo di fatto alla base al termine della stagione sportiva. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - L’Ajax rinuncia al riscatto di Maximilian Ibrahimovic: il figlio d’arte torna ufficialmente al Milan

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First Ajax interview with Maximilian Ibrahimovi! | 'I want to write my own story'

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