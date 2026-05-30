Laila Hasanovic, fidanzata di Jannik Sinner, ha pronunciato le sue prime parole in italiano. Nel frattempo, un hairstylist italiano ha pubblicato un video su Instagram che la mostra mentre riceve un’acconciatura. La pubblicazione avviene in un momento in cui la sconfitta di Sinner ha portato a cambiamenti nei suoi piani. Non sono stati forniti dettagli sulle parole di Laila o sulle implicazioni dirette di questa sconfitta.

L'hairstylist italiano Andrea Borrelli ha condiviso sul suo account Instagram questo video in cui lo si vede all'opera con l'acconciatura di Laila Hasanovic, la fidanzata di Jannik Sinner. La modella e influencer ripete in italiano "Andiamo a cena" e "Bellissima" e racconta la sua agenda: "Andrò a Cannes, poi alla fashion week di Copenaghen e infine a Parigi per il Roland Garros". L' eliminazione a sorpresa di Sinner al secondo turno di Parigi, ha però cambiato i piani della compagna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Laila, prime parole in italiano. Ma la sconfitta di Sinner le cambia i piani

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