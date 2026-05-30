Son proprio contenta. E come me lo dovrebbero essere tutti gli imprenditori turistico ricettivi della mia regione, quel settore che produce nella sola Toscana più di 6 miliardi all'anno oltre a rimpinguare le casse dei comuni con 121milioni di tasse di soggiorno. Sono entusiasta all'iniziativa di un collega colpito da un'illuminazione straordinaria, un'autentica "folgorazione sulla via di Damasco" che d'ora in poi cambierà la vita professionale di tutti noi: potremo sceglierci i clienti. L'occasione è arrivata per caso, il gestore di un agriturismo a Poggibonsi, forse ispirato dalle morbide colline o magari dallo scorrere lento del fiume Elsa, ha deciso che fosse arrivato il momento di "schierarsi dalla parte giusta della storia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'agriturismo ospita solo turisti pro Pal

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