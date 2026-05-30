Ladispoli compie 138 anni | il 30 maggio la città celebra la sua nascita

Il 30 maggio 2026, Ladispoli ha festeggiato i 138 anni dalla sua nascita. In quella data del 1888, fu ufficialmente avviato il progetto di una nuova località balneare lungo il litorale nord di Roma. La città, che oggi conta una popolazione di circa 50.000 abitanti, si sviluppò a partire da quell'inizio come destinazione turistica e residenziale. La ricorrenza è stata segnata da eventi celebrativi lungo le strade principali.

Ladispoli, 30 maggio 2026 – Ladispoli compie 138 anni. Il 30 maggio non è una data qualunque per la città: è il giorno in cui, nel 1888, prese ufficialmente forma il progetto della nuova località balneare destinata a diventare uno dei centri più importanti del litorale nord di Roma. La storia porta al principe Ladislao Odescalchi, proprietario della Tenuta di Palo, e all’ingegnere Vittorio Cantoni. Fu da quell’iniziativa che nacque la “Stazione Balneare Ferroviaria Ladispoli”, pensata come centro di villeggiatura affacciato sul Tirreno e collegato alla Capitale. Il nome stesso della città richiama il suo fondatore: Ladispoli, cioè la città di Ladislao. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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