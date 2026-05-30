la scoperta del secolo a fano torna alla luce la basilica di vitruvio

A Fano sono stati rinvenuti i resti della Basilica di Vitruvio, considerata una scoperta di grande rilevanza storica. La struttura, che si pensa risalga all’epoca romana, presenta proporzioni e simmetrie studiate. La scoperta riguarda un edificio di notevole grandezza, con caratteristiche architettoniche che richiamano le descrizioni dell’architetto Vitruvio. Il sito archeologico è stato portato alla luce durante lavori di scavo e sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.

"Non minus summam dignitatem et venustatem possunt habere comparationes basilicarum, quo genere Coloniae Iuliae Fanestri conlocavi curavique faciendam, cuius proportiones et symmetriae sic sunt constitutae." (Vitr. V, 1, 6). "Non minore dignità e bellezza possono avere le composizioni di basiliche come quella che ho collocato nella Colonia Giulia a Fano e di cui ho curato i lavori, dove le proporzioni e le simmetrie sono state così stabilite." È da questa frase essenziale del De Architectura che prende avvio uno dei ritrovamenti archeologici più rilevanti dopo la scoperta della tomba di Tutankhamon. Dopo oltre cinque secoli di ricerche, la Basilica progettata da Vitruvio è stata finalmente individuata nel cuore dell’antica Fanum Fortunae, l’odierna Fano, durante gli scavi in piazza Andrea Costa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La basilica perduta di Vitruvio torna alla luce

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