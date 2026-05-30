Durante l'ultima tappa dell'Alpine, la classifica è rimasta invariata e la gara si è conclusa senza cambiamenti significativi. Nel corso della competizione, l’atleta Pellizzari è stato ridimensionato, con un possibile problema di preparazione. Il commento di un commentatore è che si valuterà la situazione di Piganzoli tra due anni. La corsa avrebbe potuto terminare già ieri, ma tutto è proseguito come previsto, senza variazioni rispetto ai risultati precedenti.

ULTIMA TAPPA ALPINE SCONTATA E CLASSIFICA IMMUTATA. Si poteva anche finire ieri.Fondamentalmente tutto è rimasto come prima. Le gambe ormai erano quelle, più di così non si poteva fare. E’ stato molto bravo Eulalio a mantenere la maglia bianca. QUESTO VINGEGAARD PUÒ DARE FASTIDIO A POGACAR AL TOUR DE FRANCE?. Pogacar sta lavorando solo per il Tour, così come Seixas ed Evenepoel. Gli avversari saranno completamente diversi. Però Vingegaard è sicuramente cresciuto. Dal Blockhaus a oggi è migliorato tantissimo, andando in progressione. E’ vero che la concorrenza era scarna, però la crescita non si discute. Di sicuro Vingegaard sta bene e credo che migliorerà ancora. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Pellizzari ridimensionato, forse un problema di preparazione. Vediamo Piganzoli tra 2 anni”

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