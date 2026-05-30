La curiosità Bidinelli ha scritto Forza Diavoli nuovo inno per il Valorugby

A spingere il Valorugby verso la grande giornata della finale scudetto arriva anche la musica. E’ infatti in rotazione da oggi sulle principali piattaforme e store musicali il nuovo inno ufficiale del club reggiano. 'Forza Diavoli', questo il titolo del brano, è stato scritto ed eseguito da Fabio Bidinelli, cantautore reggiano molto conosciuto nel panorama musicale nazionale con sei album e numerose collaborazioni. Cantante e polistrumentista, Bidinelli si è avvicinato al mondo del rugby nel corso dell’ultima stagione dei Diavoli contrassegnata da una cavalcata trionfale di Brisighella e compagni. 'Ho avuto l’onore di suonare alla festa di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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