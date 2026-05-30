Una canotta di seta e pizzo è stata presentata come il capo ideale per questa estate, capace di adattarsi a diversi stili, da quelli più casual a quelli più eleganti. Si tratta di un top che, rispetto alle semplici canotte, si distingue per i dettagli in pizzo e la qualità dei tessuti, offrendo un tocco di sensualità in più. È proposta come soluzione versatile per vari abbinamenti senza bisogno di cambiare capo.

Quest’estate c’è un solo top che risolve qualsiasi problema in fatto di abbinamenti. No, non è la solita canottiera minimale passepartout, ma qualcosa di molto più speciale, capace di aggiungere persino un po’ di sensualità al look. Stiamo parlando del top di seta e pizzo sempre presente nel cassetto della lingerie, magari acquistato con degli slip o delle culotte coordinate. Adesso è arrivato il momento di tirarlo fuori da quel cassetto e di farlo entrare di diritto nell’armadio, insieme agli altri capi protagonisti della stagione estiva in arrivo e non solo. Sarà davvero difficile, infatti, non trovare un paio di pantaloni, una gonna o una giacca leggera con cui non vada d’accordo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La canotta di seta e pizzo aggiunge un tocco di sensualità a tutti gli outfit, informali o eleganti

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