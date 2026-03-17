Con l’arrivo della primavera, si nota una forte tendenza a indossare abiti romantici realizzati con pizzo e volant, abbinati spesso a capi più soft come la giacca di suede. Questa combinazione di tessuti leggeri e dettagli delicati sembra riflettere il mood della stagione, invitando a sfoggiare look che uniscono stile boho chic e romanticismo. La moda di questo periodo si caratterizza per la scelta di capi che trasmettono un senso di leggerezza e femminilità.

Forse è la stagione primaverile che fa questo effetto. Appena arriva, viene voglia di tirare fuori dall’armadio i pezzi più romantici e boho chic. E di metterli subito, senza aspettare che faccia più caldo. Per esempio quel vestito tutto pizzi e ruches che da troppo tempo non viene indossato. L’ultima volta, infatti, era stato abbinato a infradito e borsa di paglia. Eppure sfoggiarli anche quando le temperature sono fresche è una possibilità da prendere in considerazione. Un’idea può essere abbinare giacca di suede e abito romantico. E poi giocare con gli accessori più adatti alla primavera. In questo modo non sono si dà un boost all’umore in vista della bella stagione, ma si ottimizza anche l’armadio allungando il periodo di portabilità di vestiti, top e gonne che altrimenti verrebbero relegati soltanto all’estate. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L’abito romantico tutto pizzo e volant incontra il tocco soft della giacca di suede

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