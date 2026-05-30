La bassa produttività strutturale italiana ed europea | un vincolo persistente con forti implicazioni per azioni obbligazioni e allocazione di portafoglio nel nuovo normale dei tassi

La bassa produttività strutturale italiana ed europea rimane il principale ostacolo in un contesto di tassi di interesse normalizzati e crescita debole. Questo fattore limita le scelte di investimento, influenzando azioni, obbligazioni e l’allocazione di portafoglio nel “nuovo normale” dei mercati finanziari. La situazione si mantiene stabile nel tempo, con implicazioni dirette sulla capacità di sviluppo economico e sulle strategie di investimento.

In un contesto di tassi normalizzati e crescita strutturalmente debole, la bassa produttività rappresenta oggi il principale vincolo per l’economia italiana ed europea. Mentre gli Stati Uniti continuano a beneficiare di un forte dinamismo innovativo, l’Eurozona – e l’Italia in particolare – arranca con una crescita potenziale sotto l’1% annuo, riflesso di decenni di stagnazione della produttività del lavoro. Questo gap non è solo un problema macroeconomico, ma condiziona direttamente le valutazioni azionarie, il rischio di credito delle imprese e i rendimenti reali delle obbligazioni. In un regime di tassi più alti per più tempo, la differenza tra chi genera efficienza reale e chi vive di aspettative di crescita futura diventa determinante. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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